Внутри загоревшегося склада на Марьиной роще находятся газовые баллоны

Площадь пожара в складском строении, расположенном в районе Марьина роща в Москве, увеличилась до 150 кв. м, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МЧС.

«Площадь возгорания в металлическом одноэтажном ангаре (складе) по адресу: ул. Веткина, вл. 2, стр. 5 увеличилась до 150 кв. м. Информации о пострадавших не поступало», — сказал он.

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Источник агентства сообщил, что внутри ангара также находятся газовые баллоны.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в металлическом ангаре, в котором расположены столярная мастерская, а также склад с декором и 3 тоннами краски. Площадь пожара составляет 80 кв. м, существует угроза перехода огня на расположенные рядом бытовки.