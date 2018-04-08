В Приамурье объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

С 7 апреля в Амурской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за большого числа лесных пожаров, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

«На особом контроле — противопожарное состояние населенных пунктов, которые примыкают к лесным массивам. В рейдах принимают участие спасатели, сотрудники полиции, специалисты лесоохраны и администраций, специалисты других учреждений. Специалисты рассказывают жителям о пожароопасной обстановке на территории области, о мерах пожарной безопасности, об административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, о действиях в случае возникновения пожара», — говорится на сайте.

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Также сообщается, что к приамурским спасателям присоединились силы МЧС из Хабаровска. Вместе они проводят профилактические мероприятия и «окарауливание населенных пунктов».

Ранее сообщалось, что в Приамурье площади лесных пожаров возросли до 41 тыс. гектаров.