В МЧС сообщили об увеличении площади лесных пожаров в Приамурье

В Приамурье более 41 тысяч гектаров леса оказались охвачены пожарами, сообщается на сайте Сибирского регионального центра МЧС.

«По оперативной информации на утро 7 апреля, на землях лесного фонда в Амурской области действует 30 очагов, за минувшие сутки на 4 возгорания стало больше. Практически все пожары – крупные. Общая площадь, охваченная огнем, составляет более 41 тысячи га», — говорится в тексте официального сообщения.

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В ведомстве подчеркнули, что сухая и ветреная погода не позволяют стабилизировать ситуацию. В связи с тем, что водоемы для забора воды до сих пор находятся подо льдом, а также из-за уровня температуры, применение вертолетов для тушения пожаров с воздуха остается невозможным.

Ранее сообщалось, что в двух районах Приамурья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.