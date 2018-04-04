Нижегородская колония подала к участнице Pussy Riot иск о защите чести

Представители Нижегородская исправительная колония №2 подала иск о защите чести и достоинства против участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, заявила пресс-секретарь Измайловского суда Москвы Дарья Крыжановская, передает РИА «Новости».

Причиной для подачи иска стала статья Алехиной «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?», опубликованная 21 августа 2017 года в издании «Собеседник».

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«Тридцатого марта в Измайловский районный суд Москвы поступил иск, поданный от лица колонии ГУФСИН Нижегородской области в отношении ООО «Собеседник-Медиа» и Марии Алехиной. Исправительная колония ИК-2 просит признать сведения, опубликованные в статье от 21 августа, не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и репутацию исправительного учреждения», — заявила Крыжановская.

Сообщается, что истцы требуют опубликовать опровержение статьи.