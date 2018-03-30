Источник: в Ногинске эвакуировали пациентов психбольницы из-за пожара
Пациентов психоневрологической больницы в подмосковном Ногинске эвакуировали из-за пожара, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Эвакуируют пациентов психиатрической больницы в Ногинске по адресу: улица 8 марта, 12, очаг возгорания находится на третьем этаже», — сказал источник.
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Он отметил, что обстоятельства возгорания и площадь пожара выясняются.
Ранее сообщалось, что 200 пациентов больницы в Ногинске эвакуировали из-за задымления.