В Нижнем Тагиле эвакуировали более 70 человек из-за пожара в вузе

В одном из вузов Нижнего Тагила эвакуировали более 70 человек из-за пожара, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по Свердловской области.

«Сегодня утром (30.03) пожарно-спасательные подразделения в течение 22-х минут ликвидировали возгорание в одном из помещений на первом этаже четырехэтажного здания высшего учебного заведения, расположенного на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле Свердловской области», — говорится в заявлении ведомства.

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Отмечается, что площадь пожара составила 20 кв.м. Возгорание удалось своевременно обнаружить благодаря автоматической пожарной сигнализации. Пострадавших нет.

Ранее в Москве потушили возгорание площадью 500 кв. м.