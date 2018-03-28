В Кемеровской области начались проверки мест с массовым пребыванием людей

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Власти Кемеровской области начали проводить проверки мест с массовым скоплением людей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя губернатора области Владимира Чернова.

«Проверки начаты. Сейчас идут встречи с собственниками, все они готовятся к этим проверкам. По каким-то объектам уже пошли сформированные группы, надзорные органы… Сейчас готовится решение прокуратуры о проведении проверок всех подобного рода комплексов и не только. То есть мест с массовым пребыванием людей», — рассказал Чернов.

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Ранее в МЧС сообщили об отсутствии пропавших без вести после пожара в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии прощания.