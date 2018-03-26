Губернатор Кузбасса подтвердил гибель своей родственницы при пожаре в ТЦ

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подтвердил, что его родственница погибла при пожаре в ТЦ в Кемерово. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я это сам переживаю, потому что у меня очень близкий родственник погиб, к сожалению, девочка. Поэтому я все это через себя пропустил, но я вам докладывал в течение ночи», — сказал Тулеев на совещании с главой МЧС России Владимиром Пучковым.

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Пресс-служба региональной администрации ранее сообщала, что при пожаре погибла 11-летняя родственница главы региона.

Общее число погибших, по официальным данным, достигло 37 человек.