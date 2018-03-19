В Оренбуржье при обвале в шахте пострадали два человека

В Оренбургской области при обрушении шахты пострадали два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Гайского горно-обогатительного комбината.

«Произошел несчастный случай. Сейчас двоим сотрудникам предприятия на месте оказывается медицинская помощь. Решается вопрос их транспортировки в больницу. Комбинат оказывает всевозможное содействие и помощь в разбирательстве несчастного случая», — говорится в заявлении.

Ранее в Белоруссии под завалами в шахте «Беларуськалия» погибли два человека.