СМИ: в Германии рассматривают запрос на арест нового руководителя ЦРУ

Федеральные прокуроры в немецком Мюнхене рассматривают запрос на выдачу ордера на арест Джины Хаспел, которая возглавила ЦРУ США во вторник 13 марта, сообщает издание Law & Crime.

По данным издания, ордер на арест связан с предполагаемой деятельностью Хаспел в секретной тюрьме ЦРУ: ранее СМИ сообщали, что она контролировала пытки в тюрьме ведомства «Глаз кошки» в Таиланде, где содержались члены «Аль-Каиды» (группировка и ее деятельность запрещены на территории России).

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Сообщается, что европейский центр по конституционным правам и правам человека, который находится в Германии, инициировал расследование против Хаспел в 2017 году. По мнению центра новая глава ЦРУ нарушила статью №3 («Запрещение пыток») Европейской конвенции по правам человека.

Ранее стало известно, что главой ЦРУ впервые станет женщина.