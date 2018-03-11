Названа предварительная причина крушения самолета в Иране

Протестующие в Иране, 30 декабря 2017 AP

Причиной крушения турецкого самолета в Иране могло стать возгорание двигателя, сообщает ISNA .

Также сообщается, что все 11 человек, находившихся на борту, погибли.

Турецкий пассажирский самолет разбился на западе Ирана.

Самолет летел по маршруту Шарджа — Стамбул.