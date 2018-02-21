В Нижегородской области два человека погибли при резке металла

В результате хлопка при резке металла на пункте приема в Нижегородской области погибли два человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«21 февраля в 09.10 мск в ФКУ «ЦУКС ГУМЧС России по Нижегородской области» поступило сообщение о происшествии на одном из пунктов по приемке металла в Восточной промзоне на Игумновском шоссе в г.о. г. Дзержинск… По предварительной информации, при проведении работ по резке металла произошел хлопок без последующего горения. Погибли два человека», — говорится в сообщении.

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