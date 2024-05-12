Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов дома в Белгороде

Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов жилого многоквартирного дома в Белгороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Эту информацию также подтвердили в пресс-службе МЧС.
Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.
В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.
Ранее МЧС показало видео спасения мужчины из-под завалов в Белгороде.