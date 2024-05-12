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Власти Харьковской области обвинили в воровстве денег на фортификации

Боец ВСУ заявил, что деньги на укрепления в Харьковской области были разворованы

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Ivan Antypenko/Reuters

Власти Харьковской области разворовали выделенные на возведение фортификационных сооружений средства. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский.

»Волчанск. Сложно. <...> Первой линии фортификаций и мин просто не было. <...> За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж», - написал военный.

11 мая в Белом доме США заявили, что Россия начинает наступление на Харьков. Советник по нацбезопасности Джон Кирби признал последние успехи ВС РФ в Донбассе и связал их с задержкой военной помощи США, которую долго не одобрял конгресс.

12 мая До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.

По его словам, на прошедшей неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. Главнокомандующий ВСУ добавил, что для усиления обороны принимаются все необходимые меры и решения, включая кадровые.

Ранее российские военные записали видеообращение из Харьковской области.

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