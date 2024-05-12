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Неудачи «Краснодара» объяснили психологической подавленностью

Экс-игрок «Краснодара» Деменко: клуб сейчас психологически подавлен

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Dinamik/Wikipedia

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко объяснил поражение команды от московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) психологической подавленностью, передает «Чемпионат».

«Кажется, что «Краснодар» просто не может выиграть матч и получить психологическую уверенность. Команде нужна победа, ведь она сейчас психологически подавлена. Но нельзя сказать. что команда уже проиграла гонку», — сказал Деменко.

«Краснодар» после этого поражения стал располагаться на третьем месте в турнирной таблице национального первенства. В активе «быков» 50 баллов. Лидирует в таблице РПЛ московское «Динамо» с активом в 53 балла, петербургский «Зенит» занимает второе место, набрав 51 очко.

В следующем матче чемпионата России «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи». Встреча состоится 18 мая. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее стало известно, при каком условии «Краснодар» победит в РПЛ.

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