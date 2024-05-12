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Прохор Шаляпин заявил о малообразованности молодых артистов

Певец Прохор Шаляпин заявил, что молодым артистам не хватает образованности

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shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с «Пятым каналом», что молодым артистам не хватает немного образования.

По мнению Шаляпина, некоторым юным певцам стоит подтянуть свои базовые навыки. Артист отметил, что молодое поколение восполняет недостаток знаний в музыке харизмой.

«Я думаю, что ребята подтянутся и потом все упущенное узнают. Там нотную грамоту освоят. Конечно, не имеет значения, насколько ты образован, когда нет таланта. А когда есть талант, то лучше, конечно, подтянуть образование», — рассказал певец.

Шаляпин признался, что из молодых артистов ему очень нравятся Валя Карнавал и группа НЛО.

В 2021 году Карнавал оказалась в центре скандала. Блогерша поссорилась с народной артисткой России Ларисой Долиной на шоу Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) «Музыкалити». Тогда джазовая певица обвинила свою молодую коллегу в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования.

В феврале 2023 года Карнавал призналась, что смогла зарыть «топор войны» после участия Долиной в ее новом шоу.

Ранее Лариса Долина согласилась обучать Валю Карнавал пению.

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