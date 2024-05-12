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ВСУ обстреляли город в Херсонской области ракетами HIMARS

Сальдо: ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по Скадовску в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по городу Скадовск в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, один из снарядов сдетонировал рядом со станцией техобслуживания автомобилей.

«Враг обстрелял Скадовск ракетами «Хаймарс»: две из них сбили», – написал губернатор, добавив, что из-за обстрела ВСУ несколько районов города остались без света и воды.

По его словам, несколько человек пострадали в результате атаки, однако им уже оказали необходимую медицинскую помощь. Сальдо также отметил, что на место выехали аварийные службы.

Накануне российские военные нанесли удар по месту скопления украинских солдат в Токаревке в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

До этого пророссийское сопротивление сообщило, что украинские военные расстреливают мирных жителей Херсона, которые пытаются уехать из города и попасть на противоположный берег Днепра, контролируемый РФ.

Ранее было раскрыто число суточных ударов ВСУ по левобережью Херсонской области.

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