В Подмосковье произошел пожар в здании с продукцией из пластика

Здание с пластиковой продукцией загорелось в промышленной зоне Подольска в Московской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

«На улице Плещеевская горит одноэтажное здание с пластиковой продукцией на площади 500 квадратных метров», — сказал он.

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По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины произошедшего устанавливаются.

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