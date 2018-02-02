В Подмосковье произошел пожар в здании с продукцией из пластика
Здание с пластиковой продукцией загорелось в промышленной зоне Подольска в Московской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
«На улице Плещеевская горит одноэтажное здание с пластиковой продукцией на площади 500 квадратных метров», — сказал он.
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По предварительным данным, пострадавших нет.
Причины произошедшего устанавливаются.
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