В полиции Кубани рассказали о наказании для танцевавших у Вечного огня школьниц

Сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении в отношении 16-летних школьниц, осквернивших Вечный огонь в Абинске, передает РИА «Новости» заявление представителя МВД по Краснодарскому краю.

«По факту осквернения мемориала Вечный огонь в парке 30-летия Победы города Абинска двумя местными жительницами сотрудники полиции провели проверку. Личности участниц инцидента установлены. Ими оказались две 16-летние школьницы — учащиеся 10 класса», — говорится в сообщении.

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Полицейские провели с девушками профилактическую беседу и составили протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». В ведомстве добавили, что с родителями школьниц также были проведены беседы, в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее в Краснодарском крае началась проверка по факту осквернения школьницами Вечного огня в Абинском районе. О произошедшем стало известно после появления в социальных сетях видео, на котором две школьницы танцуют и плюют в Вечный огонь, снимая происходящее на смартфон.