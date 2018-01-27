Жильцов дома в Волжском эвакуировали после взрыва

Спасатели эвакуировали жильцов двух подъездов многоквартирного дома в городе Волжском Волгоградской области, где произошел взрыв бытового газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Он подтвердил, что последующего горения после взрыва не произошло. Полиция оцепила место происшествия.

Реклама

«В настоящее время жильцы подъезда, в котором произошел взрыв, а также соседнего подъезда эвакуированы», — сказал он.

В настоящее время специалисты обследуют здание на предмет устойчивости конструкций.

Ранее сообщалось, что после инцидента женщина была госпитализирована с ожогами.