Путин навестил в больнице Шаймиева

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин навестил в больнице бывшего главу Татарстана Минтимера Шаймиева, передает «Интерфакс».

«Как известно, вчера во время встречи с казанским духовенством в Казани должен был присутствовать бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев, но в связи с болезнью он не смог принять участие во встрече. Но Путин и глава Татарстана (Рустам) Минниханов приняли решение до посещения этого предприятия (Казанского авиастроительного завода имени И.П.Горбунова) заехать в больницу к Шаймиеву», — сказал Песков.

По его словам, они справились о здоровье Шаймиева, а также поблагодарили Шаймиева «за работу по благотворительности, которую он возглавляет».