Вооруженные люди захватили заложников в отеле в Кабуле

Министр внутренних дел Афганистана сообщил о захвате заложников группой вооруженных людей в отеле сети Intercontinental в Кабуле, передает Reuters.

Сообщается, что на данный момент подробности неизвестны, однако, по словам министра, речь идет о трех или четырех вооруженных людях, которые вошли в отель.

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По его словам, в нападении на отель участвовали также террористы-смертники.

На данный момент ни одна организация не взяла ответственность за произошедшее.