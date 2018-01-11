Международный аэропорт Астаны закрыли из-за непогоды
Международный аэропорт Астаны временно закрыт из-за плохих погодных условий, сообщается на странице Комитета гражданской авиации республики в фейсбуке.
«Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» города Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт предварительно до 13.00 по времени Астаны (16.00 мск)», — говорится в сообщении.
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Пассажирам порекомендовали уточнять информацию по рейсам в колл-центрах авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что аэропорт Нью-Йорка приостановил работу.