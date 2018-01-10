Черноморский флот рассказал о столкновении кораблей

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В Черноморском флоте рассказали о столкновении сухогруза под флагом Сьерра-Леоне с большим десантным кораблем ЧФ России «Ямал» в Эгейском море, передает РИА «Новости».

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев, инцидент произошел 30 декабря.

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«Тридцатого декабря около 7 часов утра в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее острова Родос) сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне, осуществляющий переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота «Ямал», следовавшим в Севастополь из Средиземного моря. В результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения», — сказал Трухачев.

Отмечается, что столкновение БДК «Ямал» и сухогруза «Орка-2» произошло по вине сухогруза.