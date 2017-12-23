Планировавший теракт на Рождество в США оказался бывшим морпехом

Подозреваемый в подготовке теракта на Рождество в Сан-Франциско мужчина оказался бывшим морпехом, передает CBS News.

Уточняется, что 26-летний Эверитт Аарон Джеймсон служил в Корпусе морской пехоты. Кроме того, он оказался сторонником группировки «Исламское государство».

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Джеймсон также высказывался резко против решения президента Дональда Трампа по Иерусалиму.

Ранее сообщалось, что Джеймсон хотел устроить наезд на толпу посетителей Пирса 39. Сам он рассказал сотрудникам ФБР, что выбрал это место из-за многолюдности.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.