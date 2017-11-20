В Люберцах женщину задержали при получении предоплаты за будущего ребенка

Следственный комитет сообщил о задержании в Люберцах женщины, которая подозревается в попытке продать своего будущего ребенка.

«В ходе телефонного разговора с покупателем женщина пояснила, что хочет продать своего будущего ребенка, в связи с тяжелым материальным положением и готова отдать его за 300 тысяч рублей, при этом 100 тысяч рублей, она хотела получить сразу в качестве предоплаты, а остальную сумму после рождения ребенка», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что женщина была задержана полицейскими при передаче 70 тысяч рублей. По ее словам, она не хотела продавать ребенка, а планировала расплатиться с долгами, после чего вернуть покупателю деньги. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в соответствии с п «б» ч. 2 ст. 127.1 УК России (торговля в отношении несовершеннолетнего).