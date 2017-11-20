Давка в очереди за едой в Марокко привела к гибели 15 человек

На юго-западе Марокко при раздаче гуманитарной помощи образовалась давка, в результате которой погибли 15 человек, еще пятеро серьезно пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД страны.

При этом источник сообщил агентству о 18 погибших, большинство из которых женщины.

Реклама

Инцидент произошел в небольшом прибрежном городке Сиди Булалам, где один из богачей решил раздать еды голодающим. Это не первая подобная акция, однако этот раз на получение помощи пришли около тысячи человек, что вызывало серьезную давку.

Король Марокко пообещал любую помощь семьям погибших. Также сообщается, что по факту инцидента начато расследование.

Ранее сообщалось, что в Малави в давке на футбольном матче погибли восемь человек.