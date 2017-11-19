Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировано 16 возгораний, для их тушения привлекли почти 200 человек, передает РИАМО.

«Количество пожаров - 16. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 193 человека, 55 единиц техники», — сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону в воскресенье.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 21 раз, при этом были спасены 25 человек. Происшествий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано.