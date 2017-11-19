Уголовное дело завели в Кузбассе после стрельбы в ночном клубе, где погиб охранник

Следователи Кемеровской области завели уголовное дело после стрельбы в ночном клубе, которую устроил один из посетителей заведения, передает телеканал «360».

Пьяный мужчина убил одного из охранников, сообщили в региональном СУ СКР.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 ноября в городе Ленинск-Кузнецкий. Посетитель не только убил 25-летнего сотрудника охраны, но и ранил еще троих человек. Речь о двух других охранниках и посетительнице клуба. Их жизням ничего не угрожает.

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По данным местного МВД, незадолго до стрельбы в клубе произошла драка с участием 31-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве.

«Охранники заведения удалили нетрезвых конфликтующих посетителей. Одному из них это не понравилось, он достал из автомобиля ружье, вернулся в клуб и на входе несколько раз выстрелил в сторону охранников», — рассказали в МВД.

Помповое охотничье ружье, из которого велась стрельба, направили на экспертизу.