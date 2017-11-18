Пьяный отец погубил детей, заперев всех в доме под Иркутском

Три ребенка погибли в результате пожара в доме в городе Свирск Иркутской области, передает телеканал «360».

Пьяный отец затопил печь, запер дом и ушел по своим делам, оставив малолетних детей без присмотра.

Погибли четырехлетние близнецы и их брат 2015 года рождения.

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Известно, что мать с другим ребенком ушла из дома по делам. Пьяный отец остался с детьми наедине. Он затопил печь и тоже пошел по своим делам, оставив трех детей запертыми в доме.

Предположительно, причиной пожара стала неисправность в печном оборудовании.

О возгорании сообщили местные жители. Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили уже почти сгоревшее здание. При разборе завалов нашли обгоревшие тела детей. Сообщение о горящем здании поступило в 20:23 по местному времени, расчет был на месте уже через 10 минут. Огонь локализовали в 20:38, а потушили в 20:47.

Ведутся поиски матери погибших. На место подтягиваются психологи, чтобы провести работу с матерью, если та найдется или вернется.