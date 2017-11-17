МЧС Саратовской области предупреждает жителей о тумане и гололедице

В конце недели в Саратовской области в утренние и ночные часы прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500 метров, на отдельных участках дорог возможна гололедица, передает «Инфореактор».

По полученным данным, сотрудники МЧС призывают саратовцев быть предельно бдительными и соблюдать правила дорожного движения. Сообщается, что на дорогах Саратовской области прогнозируется возникновения ДТП.

Отметим, что ведомство также предупреждает пешеходов о возможной опасности возле проезжей части.