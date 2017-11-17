При пожаре на лакокрасочном заводе в Волгограде погибла женщина

Следователи проводят проверку по факту смерти женщины в результате пожара на лакокрасочном заводе в Волгограде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя управления СК по региону Наталью Куницкую.

«Сегодня ночью в ходе тушения пожара, вспыхнувшего на складе лакокрасочных материалов, обнаружен фрагмент тела 34-летней женщины. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области организована доследственная проверка», — сказала она.

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Также в результате происшествия один человек пострадал.

Ранее сообщалось, что в Сочи произошел пожар в общежитии, в результате которого пострадали 23 человека.