Профсоюз сообщил о голодающих моряках с судна Moryak в Керченском проливе

Российский профсоюз моряков заявил, что двенадцать членов экипажа судна Moryak оказались в бедственном положении в Керченском проливе, передает «Интерфакс».

В профсоюзе уточнили, что экипаж голодает, а судовладелец задерживает зарплату с марта.

«Судовладелец бросил экипаж на произвол судьбы под Керчью и задолжал свыше $88 тыс. за восемь месяцев. Кроме того, снабжение на борт поставляется нерегулярно. Моряки обратились к инспектору ITF (Международная федерация транспортников) в Новороссийске Ольге Ананьиной с просьбой о помощи», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что за время стоянки в проливе вода на судно доставлялась нерегулярно, закончились средства гигиены, нет рабочей одежды.

«Но самое главное: продукты полностью закончились 5 ноября. Экипаж голодает. Возможности сойти на берег нет, стоим с закрытой границей», — сообщили моряки.

По информации профсоюза, судовладелец не хочет оплачивать расходы агента и портовые взносы. Среди членов экипажа - сириец, два украинца, остальные - россияне.

Ранее сообщалось, что в Японии моряк нашел в своей каюте тело россиянина.