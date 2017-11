В США после пожара пропали два кота из Книги рекордов Гиннесса

Два кота из Книги рекордов Гиннесса пропали после пожара в доме их владельцев в пригороде Детройта. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, хозяевам животных Уиллу и Лорэн Пауэрс удалось покинуть дом, когда в нем начал бушевать пожар. Они рассказали, что перед тем, как покинуть здание, открыли несколько окон, чтобы коты могли выбежать.

Однако с момента возгорания животных никто не видел.

Речь идет о котах по кличке Арктурус и Сигнус.

На странице Книги рекордов рассказывается, что Арктурус признан самым высоким домашним котом (48 см), а Сигнус — обладателем самого длинного хвоста (43 см).

Meet Cygnus and Arcturus, the record-breaking cats of #GWR2018! https://t.co/hUnYiUQIEe pic.twitter.com/mMRzAZQB9q