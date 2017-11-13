Пожилой мужчина погиб в огне в Вологодской области

Крупный пожар произошел в деревне Сколково Вашкинского района, передает информагентство Nation News.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Вологодской области, все произошло 12 ноября. Примерно в половине девятого спасатели получили сигнал о возгорании частного деревянного дома.

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Пожарные оперативно выехали на место событий, однако им еще долго не удавалось справится с огнем. Через полтора часа здание уже сильно пострадало от огня.

Во время разбора завалов спасатели нашли тело 61-летнего мужчины, которому принадлежало сгоревшее строение.

Уже известны предварительные причины пожара: специалисты считают, что трагедия произошла из-за неосторожного обращения