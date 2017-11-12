Из жилого дома на юге Москвы эвакуировали 60 человек

Полиция эвакуировала жильцов многоквартирного дома на юге Москвы из-за угрозы взрыва, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На службу «102» поступила информация об угрозе взрыва в одном из подъездов д. 29, корп. 1 по Симферопольскому бульвару. На место прибыли оперативные службы, из подъезда проведена эвакуация жильцов около 60 человек», — сказал он.

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В настоящее время на месте происшествия проводится проверка поступившей информации.

Ранее пожарные спасли из горящей двухкомнатной квартиры на северо-востоке Москвы девять человек.