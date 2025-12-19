В ходе прямой линии, говоря о единении народов России в условиях проведения специальной военной операции (СВО), президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в существовании Бога.

«Если Господь есть (я то в этом не сомневаюсь), то тогда он не знает, что люди на Земле разделились на какие-то церкви. У нас общие ценности, вот, что главное, вот, что нас объединяет », — сказал президент.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

