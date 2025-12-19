Основному фигуранту дела о покушении на Соловьева дали пожизненное

Суд приговорил к пожизненному сроку Андрея Пронского — основателя ячейки, подготовившей покушение на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Окончательно назначить Пронскому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальной части – в колонии особого режима, со штрафом 1 миллион рублей», — сказал судья.

На скамье подсудимых находятся Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Все получили сроки от 12 лет.

Обвиняемого Василия Стрижакова отправили на принудительное лечение.

До этого стало известно, что обвиняемые в покушении на телеведущего Владимира Соловьева пытались ликвидировать его с помощью яда в пицце.

26 ноября во время заседания суда была воспроизведена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых по делу — Андрея Пронского. Мужчина на записи рассказывает, что они с подельниками отследят заказ Соловьева через приложение доставки, перехватят его и подложат отравленную пиццу.

25 апреля 2022 года ФСБ объявила о предотвращении покушения на Владимира Соловьева. Всего по делу были задержаны восемь человек, которые, по данным следствия, принадлежали неонацистским группировкам. В октябре 2023 года Военный суд Москвы зарегистрировал первое дело о покушении на журналиста. 6 декабря 2023 года стало известно, что Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о подготовке покушения на телеведущего.

Ранее Коломойский заявил о якобы покушении на Миндича в Израиле.