На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Основному фигуранту дела о покушении на Соловьева дали пожизненное

РИА: создателю ячейки, организовавшей покушение на Соловьева, дали пожизненное
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Суд приговорил к пожизненному сроку Андрея Пронского — основателя ячейки, подготовившей покушение на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Окончательно назначить Пронскому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальной части – в колонии особого режима, со штрафом 1 миллион рублей», — сказал судья.

На скамье подсудимых находятся Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Все получили сроки от 12 лет.

Обвиняемого Василия Стрижакова отправили на принудительное лечение.

До этого стало известно, что обвиняемые в покушении на телеведущего Владимира Соловьева пытались ликвидировать его с помощью яда в пицце.

26 ноября во время заседания суда была воспроизведена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых по делу — Андрея Пронского. Мужчина на записи рассказывает, что они с подельниками отследят заказ Соловьева через приложение доставки, перехватят его и подложат отравленную пиццу.

25 апреля 2022 года ФСБ объявила о предотвращении покушения на Владимира Соловьева. Всего по делу были задержаны восемь человек, которые, по данным следствия, принадлежали неонацистским группировкам. В октябре 2023 года Военный суд Москвы зарегистрировал первое дело о покушении на журналиста. 6 декабря 2023 года стало известно, что Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о подготовке покушения на телеведущего.

Ранее Коломойский заявил о якобы покушении на Миндича в Израиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами