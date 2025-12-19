Путина попросили подмигнуть, если инопланетяне существуют

Путин не стал подмигивать в подтверждение существования инопланетян

Президент России Владимир Путин не стал подмигивать в ответ на просьбу подтвердить таким образом существование инопланетян.

Подобная просьба прозвучала во время прямой линии главы государства, совмещенной с пресс-конференцией. Президента попросили подмигнуть, если ему известно о существовании инопланетной жизни, но он не может об этом открыто говорить, так как эта информация засекречена.

«Я вам подмигну потом», — с улыбкой сказал Путин, когда журналист ВГТРК Павел Зарубин уточнил, будет ли президент подмигивать.

Во время прямой линии российский лидер также пошутил о загадочном межзвездном объекте 3I/ATLAS, назвав его секретным оружием. Так он ответил на вопрос журналиста, не является ли 3I/ATLAS космическим кораблем или в целом объектом искусственного происхождения, как считают некоторые ученые.

Путин заверил, что комета 3I/ATLAS не угрожает Земле, поскольку находится на расстоянии сотен миллионов километров от нашей планеты. Он добавил, что в случае необходимости можно «послать ее к Юпитеру».

