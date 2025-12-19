Жителю Кузбасса дали реальный срок за избиение собаки

В Новокузнецке мужчину лишили свободы на 3,5 года за жестокое обращение с животным. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.

На скамье подсудимых оказался 37‑летний житель Осинников, ранее уже судимый. Согласно материалам дела, в мае этого года мужчина избил свою собаку породы американский стаффордширский терьер.

Сначала он сломал ему заднюю левую лапу, а затем, понимая, что пес ранен и не может убежать, продолжил бить его по голове и телу. После этого, держа поводок у основания ошейника, он резко поднял животное, перевернул в воздухе и с силой бросил на пол.

Собака получила множественные травмы, ушибы, ссадины и кровоподтеки. Шум привлек внимание соседей, которые вызвали полицию. Измученного пса у хозяина изъяли.

Суд назначил мужчине 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее бездомного мужчину из Приморья заподозрили в поедании соседских собак.