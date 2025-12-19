Daily Mail: трое мужчин сожгли заживо слона на Шри-Ланке и были арестованы

На Шри-Ланке арестовали трех мужчин, сжегших заживо слона, пишет Daily Mail.

Как сообщила полиция, подозреваемые в возрасте от 42 до 50 лет были задержаны в северо-центральном районе Анурадхапура, примерно в 200 километрах к северу от столицы Коломбо. Все трое были взяты под стражу до 24 декабря 2025 года для проведения дальнейшего расследования.

Видеозапись, попавшая к правоохранителям, показывает, как слон был подожжен, в то время как мужчины наблюдали за происходящим. На кадрах видно было видно, как животное испытывает сильные мучения, а его хвост охвачен огнем. В другом фрагменте слон катается по земле, предположительно из-за травмы передней ноги.

Несмотря на усилия ветеринарных специалистов, спасти слона не удалось. Слоны в Шри-Ланке считаются священными животными и находятся под строгой защитой закона.

Несмотря на правовую защиту, конфликты между людьми и дикими слонами остаются серьёзной проблемой. Фермеры и жители сельских районов нередко нападают на животных, которые разоряют посевы.

Ранее слон напал на толпу во время фестиваля в Индии.