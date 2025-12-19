Путин ответил на вопрос об отключении интернета

Ограничения мобильной связи в России призваны минимизировать опасность при атаках беспилотников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».

«И здесь, конечно, ну, мы понимаем, что здесь ограничения, связанные с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов и так далее», — сказал он, комментируя слова журналистки из Белгорода, что в каждом приграничном регионе РФ связь является одним из самых острых вопросов.

По его словам, проблема использования Украиной интернета при ударах БПЛА будет решаться, в том числе переходом на отечественное программное обеспечение.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

