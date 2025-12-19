Премьер Словакии оценил позицию Зеленского по урегулированию конфликта на Украине

Фицо: я не увидел у Зеленского большого интереса к завершению конфликта

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе не увидел у президента Украины Владимира Зеленского большого интереса к завершению конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

«Президент Зеленский говорил о некоторых аспектах переговоров о мире, было это интересно послушать, но я по-прежнему думаю — пусть господин Зеленский на меня не сердится — какого-то большого интереса к завершению этого военного конфликта в его случае я не увидел», — сказал Фицо.

В декабре премьер Словакии сказал, что страны Запада побегут в Россию ради восстановления торговых и экономических отношений после окончания конфликта на Украине. Он также счел абсурдным запрещать Словакии покупать российское топливо, в то время как Россия остается одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа в некоторые страны Европы.

До этого Фицо заявил, что Словакия воспрепятствует выдаче «репарационного кредита» Киеву на предстоящем Европейском совете. По его словам, Братислава не поддержит выделение европейских средств на войну, поскольку придерживается мирной политики.

Ранее Фицо предложил поддерживающим Украину студентам отправиться туда воевать.