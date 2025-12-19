На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьера Италии назвали «убийцей» плана по использованию замороженных активов РФ

FT: Мелони назвали «убийцей» плана по использованию замороженных активов России
Pool/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сыграла ключевую роль в отказе от плана Евросоюза (ЕС) по использованию замороженных российских активов. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Убийцей [плана по конфискации активов РФ] была Мелони», — сказал один из европейских дипломатов.

Отмечается, что позицию премьера Италии поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Кредит в размере €90 млрд планируется привлечь из неиспользованных средств общего бюджета ЕС на финансирование Украины в течение следующих двух лет. Кредит будет беспроцентным, погасить его Киеву разрешили только после выплаты Россией «компенсации».

Председатель Евросовета Антониу Кошта отметил, что деньги пойдут на покрытие главных финансовых потребностей Украины в 2026–2027 годах. Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснил, что деньги станут доступны Украине со второй половины января 2026 года.

При этом ЕС еще может конфисковать российские активы, чтобы погасить задолженность Украины по кредиту, и Евросовет поручил Еврокомиссии продолжить работу над этим проектом.

Ранее в Совфеде оценили выдачу ЕС кредита Киеву.

