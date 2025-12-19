В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

Представитель Росавиации уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» три самолета, которые направлялись в указанные авиагавани.

По словам Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее угнанный самолет врезался в здание аэропорта Лос-Анджелеса.