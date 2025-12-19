Военный эксперт высказался о переходе Казахстана на стандарты НАТО

Военный обозреватель Виктор Баранец в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что в Казахстане начнут выпускать боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО. По словам эксперта, Астана уже давно «играет свою игру» в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ведя переговоры с США и Великобританией за спиной России, и фактически становясь помощником Альянса.

«Да, я расцениваю это как предательство. И это несмотря на то, что когда под президентом Казахстана зашаталось кресло пару лет назад, то никто иной, как русский Иван сел в Ил-76, десантник, приехал и спас президента Казахстана от того, чтобы его там где-то смяли, может быть, даже расстреляли или выбросили в помойную яму», — высказался Баранец.

По сути, Казахстан стремительно снижает интегрированность в ОДКБ, добавил он.

До этого RTVI опубликовал комментарий высокопоставленного казахстанского военного, который рассказал, что боеспособность армии зависела от советских складов вооружения, оставшихся в Казахстане, а также российских поставок боеприпасов. Офицер сообщил, что в рамках проекта ASPAN по переходу на стандарты НАТО будет построено четыре завода по производству артиллерийских снарядов и мин. Он подчеркнул, что ситуация с боеприпасами улучшилась в 2020 году — тогда канадская компания поставила под Карагандой завод патронов для стрелкового оружия.

Ранее Казахстан приостановил участие в договоре о вооружениях в Европе.