На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт высказался о переходе Казахстана на стандарты НАТО

Военэксперт Баранец: Казахстан фактически становится помощником НАТО
true
true
true
close
U.S. Consulate Almaty/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Военный обозреватель Виктор Баранец в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что в Казахстане начнут выпускать боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО. По словам эксперта, Астана уже давно «играет свою игру» в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ведя переговоры с США и Великобританией за спиной России, и фактически становясь помощником Альянса.

«Да, я расцениваю это как предательство. И это несмотря на то, что когда под президентом Казахстана зашаталось кресло пару лет назад, то никто иной, как русский Иван сел в Ил-76, десантник, приехал и спас президента Казахстана от того, чтобы его там где-то смяли, может быть, даже расстреляли или выбросили в помойную яму», — высказался Баранец.

По сути, Казахстан стремительно снижает интегрированность в ОДКБ, добавил он.

До этого RTVI опубликовал комментарий высокопоставленного казахстанского военного, который рассказал, что боеспособность армии зависела от советских складов вооружения, оставшихся в Казахстане, а также российских поставок боеприпасов. Офицер сообщил, что в рамках проекта ASPAN по переходу на стандарты НАТО будет построено четыре завода по производству артиллерийских снарядов и мин. Он подчеркнул, что ситуация с боеприпасами улучшилась в 2020 году — тогда канадская компания поставила под Карагандой завод патронов для стрелкового оружия.

Ранее Казахстан приостановил участие в договоре о вооружениях в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами