Путин рассказал о позиции РФ по вопросу размещения оружия в космосе

Путин заявил, что РФ выступает против размещения оружия в космосе
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Москва выступает против размещения оружия в космическом пространстве. Об этом во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы против размещения вообще оружия в космосе», — сказал российский лидер.

19 декабря в прямом эфире президент РФ подводит итоги 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан. Всего россияне направили на прямую линию более 2,6 млн обращений. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

За два дня до этого российский лидер принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. В ходе встречи Путин заявил, что геополитическая ситуация в мире остается напряженной, при этом в некоторых регионах она становится критической. Он обратил внимание, что страны — члены НАТО активно наращивают и модернизируют свои наступательные силы. Более того, они создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ оценили риски превращения космоса в плацдарм для войны.

