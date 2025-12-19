Путин заявил, что Россия хочет мира и решения споров переговорами

Россия хотела бы, чтобы в 2026 году жизнь в стране проходила в условиях мира и без военных конфликтов. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время Прямой линии.

Он отметил, что власти стремятся к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров.

«Безусловно, и я думаю, что вы тоже с этим согласитесь, нам нужно добиться устранения первопричин конфликта, чтобы ничего подобного в будущем не повторялось, чтобы мир был долгосрочным, прочным и устойчивым. К этому мы и будем стремиться», — добавил он.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

