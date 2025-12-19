Путин напомнил, что Россия хотела вступить в НАТО, но ее там не ждали

Путин: Россия сотрудничала с НАТО, речь шла даже о членстве

Президент России Владимир Путин напомнил, что в прошлом РФ не просто сотрудничала с НАТО, страна ожидала членства в организации, «но ее там не ждали». Об этом глава государства заявил во время Прямой линии.

Кроме того, данные России обещания по нерасширению НАТО проигнорировали, страну «в очередной раз обманули», отметил президент.

Путин напомнил, что произошло несколько волн расширения Североатлантического альянса.

«И это, безусловно, движение военной инфраструктуры к нашим границам, вызывает и вызывало, и вызывает нашу законную озабоченность», — сказал президент.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

