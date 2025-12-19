На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин: Россия практически согласилась с предложениями Трампа в Анкоридже

Путин заявил, что РФ в Анкоридже почти согласилась с планом Трампа по Украине
Kevin Lamarque/Reuters

Российская сторона практически согласилась с предложениями президента США Дональда Трампа по Украине, озвученными в ходе переговоров в Анкоридже. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии.

По словам российского лидера, президент США предпринимает серьезные и искренние усилия по завершению украинского конфликта. Путин подчеркнул, что говорить, что РФ в вопросе мирных переговоров по Украине что-то отвергает, «абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований».

«На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения, к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны», — подчеркнул Путин.

В настоящий момент, по мнению президента России, в вопросе украинского кризиса, «мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов».

«Прежде всего <...> главарей киевского режима и их, прежде всего, европейских спонсоров. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами», — подчеркнул лидер страны.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что Россия видит сигналы Украины к диалогу.

Прямая линия с Путиным — 2025
